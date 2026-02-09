【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」では「クレヨンしんちゃん」のおもちゃがお目見え中。@ftn_picsレポーターHaruさんが「子どもが喜びそう」と語った、眺めているだけで癒されそうな可愛いアイテムが集まっています。今回は第2弾に続いて1月30日からの第3弾でも登場しているおもちゃをご紹介。ゲットできるラストチャンスをぜひお見逃しなく。 クルー姿のしんちゃんが乗った「おまたせ！