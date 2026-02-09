½÷Í¥¡¦°æËÜºÌ²Ö¤¬3·î19Æü¤Ë¡Ö°æËÜºÌ²Ö2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç²ÄÎù¤Ëºé¤¯²Ö°æËÜºÌ²Ö¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬¶Å½Ì º£Ç¯3·î¤ËÂç³ØÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤ÏÅß¤Î²­Æì¤Ç»£±Æ¡£±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤È³¤¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ËÎ®¤ì¤ë²ÏÀî¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤´³³ã¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç½÷Í¥¡¦°æËÜºÌ²Ö¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£