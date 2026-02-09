Ê¡²¬¸©Çô²°Ä®¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¹â¹»À¸2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¡¢Â©»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ä·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ª¤è¤½600¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢2011Ç¯2·î9Æü¡¢Ê¡²¬¸©Çô²°Ä®¤Ç¡¢Åö»þ¹â¹»1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»³ËÜ´²Âç¤µ¤ó¤È³§±ÛÈ»¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿