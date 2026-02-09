ÆüËÜÎ¦¾åÏ¢ÌÁ¤Ï9Æü¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤ò2027Ç¯10·î3Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç½é¤á¤ÆÅìµþ°Ê³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MGC¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤È¤·¤Æ2019Ç¯9·î¤Ë½é¤á¤ÆÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ÆÃË»Ò¤ÏÃæÂ¼¾¢¸ã¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢2°Ì¤ÏÉþÉôÍ¦ÇÏ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÇ÷·æ¡ÊÅö»þ¡¦Nike¡Ë¤Ï2020Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤ò¼ê¤Ë