Éô²°Ãå¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃå¸Å¤·¤¿¥Ñー¥«ー¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Ó¤Ï¤³¤ì¤¬Âç¹¥¤­¡£ Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤ÈÂµ¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¯Àï¤¤¤òÄ©¤ó¤Ç¤­¤Æ¡¢Âµ¤ò¤Ö¤é¤Ö¤éÍÉ¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢³ú¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤¸¤ã¤ì¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óËÜµ¤¤Ç³ú¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ú¤ß¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç³ú¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¡£ ¤Ê¤¼¤«¤³¤ÎÍ·¤Ó¤Ï¤³¤Î¥Ñー¥«ー¤Ç¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤³¤Î¥Ñー¥«ー¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª