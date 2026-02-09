º£¥·ー¥º¥ó¤À¤±¤ÎJ¥êー¥°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢J3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¥Ûー¥à¤ÇµÜºê¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¸ø¼°Àï¡£»þÀÞÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï5000¿Í¶á¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±ÊÅÄè½¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡¢½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏJ2¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎµÜºê¤Ç¤¹¡£Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹