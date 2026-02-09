8日に行われた衆議院選挙で、自民党は単独で衆議院全体の3分の2を超える316議席を獲得しました。歴史的な大勝をした高市政権は今後、どこに向かっていくのか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に次の3つのギモンで聞いていきます。1．「高市旋風」の実態意外な声も2．高市首相は無敵？どうなる消費減税3．中道は“壊滅”立て直しは？◇◇◇高市首相の最新の動きからお伝えします。高市首相は選挙