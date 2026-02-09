歌手の相川七瀬さんは2月9日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・B'zのギタリスト、松本孝弘さんとの貴重なプライベートショットを公開しました。【写真】相川七瀬＆B'z・松本のツーショット「何かが生まれそうな予感」相川さんは「B'zの松本さんと」とつづり、1枚の写真を投稿。レストランの個室と思われる場所で肩を並べる相川さんと松本さんです。相川さんはリラックスした表情を見せ、松本さんも優しいほほ笑みを浮かべて