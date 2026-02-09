シンガーソングライターの優河さん（34）が8日までにインスタグラムを更新。女優である母の原田美枝子さんとの写真や、親友の女優の石橋穂乃香さんとのツーショットなどを披露しました。【写真】親友の女優石橋穂乃香さんとのツーショット優河さんは、「34歳になりました」と報告し、写真をアップ。投稿写真の中には、幼少期の優河さんが若かりし頃の原田さんに抱っこされている写真も。優河さんは「34年前の朝5時に大雪と地震の中