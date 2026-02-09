グラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが、グラビアムック「PARADE」（パレード）2026冬号（小学館）の裏表紙を飾りました。ヌーディーカラーのワンピース水着で完璧ボディを披露しています。【写真】21歳にしてこの色気…妖艶な雰囲気を醸し出す福井梨莉華さん「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人