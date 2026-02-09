先月（1月）11日、香川県綾川町内の商業施設で、小学生の女子児童2人のスカートの下に携帯電話を隠したバッグを差し入れ盗撮しようとした疑いで、綾川町の地方公務員の男（54）が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の容疑で逮捕されたのは、綾川町の地方公務員の男（54）です。警察によりますと、男は先月（1月）11日午後4時すぎから午後4時18分ごろまでの間、綾川町内の商業施設で動画撮影状態にした携帯電話を手提げバ