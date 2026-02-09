『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和田海佑約5年間活動したNMB48を昨年11月に卒業したばかりのスタイル抜群あざと系バズりガール・和田海佑（わだ・みゆ）ちゃんが、2月9日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』のグラビアに登場。グループ卒業後初グラビアを宮古島ロケで撮り下ろし！一緒に新婚旅行にやって来た気分をご堪能ください♥【写真】和田海佑のグループ卒業後初グラビア＊＊＊【人生って何が起こるかわ