DeNAは9日、ダヤン・ビシエド選手の来日を発表した。ビシエドは球団を通じて、「また日本に帰ってくることができ、嬉しいです。今年は1年間怪我をせずにチームに貢献していきたいです。横浜のファンの皆さんはいつもたくさんの声援を送ってくれるので、それに応えられるよう頑張ります！」とコメント。ビシエドは昨季途中にDeNAに加入し、43試合に出場して、打率.259、2本塁打、6打点だった。シーズン開幕からプレーする今季