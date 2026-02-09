「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2月下旬から、イギリスにある国立近現代美術館“テート・モダン”のアートを落とし込んだTシャツを、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】感性が刺激される！コラボTシャツ一覧■世界中で愛されるアートを身近に今回登場するのは、世界を代表するモダン・アートとコンテンポラリー・アートが集まるテート・モダンの、さまざまな収蔵作品の