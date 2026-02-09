愛知県教育委員会は、2月5日（木）に実施した2026年度（令和8年度）の公立高校入試・全日制課程の「推薦選抜」「特色選抜」「外国人生徒等選抜」「全日制単位制選抜」の合格者数と、その人数を募集人員から差し引いた「一般選抜等」の募集人員を発表しました。 【画像を見る】愛知県公立高校入試2026 全日制課程 一般選抜等の募集人員は？ 推薦選抜等の合格者数 〈一覧はコチラ〉 【実施校】推薦選抜：155校1校舎特色選抜：76校1