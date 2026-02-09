一票の格差が解消されないまま実施された衆議院選挙は、憲法違反だとして、県内の弁護士グループが選挙の無効を求めて提訴しました。 ８日投開票が行われた衆議院選挙について、県内の有権者ら９人と弁護士グループが、広島、山口の県選挙管理委員会を相手に選挙無効を求め広島高裁に提訴しました。 弁護士グループは、小選挙区の１票の格差が最大で２倍以上あるのは、憲法に違反していると主張しています。