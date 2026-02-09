9日、連合広島は春闘で3年連続で5％以上の賃上げを目指し、横田知事へ要請を行いました。 連合広島の大野会長は、春闘に向けた要請書を横田知事に手渡しました。 中小企業の賃上げや人材の確保など、“人への投資”を政策面から支援することを訴えました。 ■連合広島・大野真人会長 「今年の春闘の目玉となるのが物価上昇を上回る賃上げを実現するということ。結論として物価上昇の方が上回っているということで、実質賃金が