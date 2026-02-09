高市旋風が吹き荒れ、自民党が歴史的な大勝利をおさめた衆議院選挙です。県内でも色濃くその影響が表れすべての自民党の候補者が当選しました。一方、大敗した中道。県内では1議席にとどまりました。鹿児島1区は、前回、比例で復活当選した自民党 前職の宮路拓馬さんが9万2321票を獲得。中道 前職の川内博史さんなどを退け、5期目の当選を果たしました。（自民・前 宮路拓馬氏）「高市政権に代わって空気が変わり、政治が変わ