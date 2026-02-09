衆院選で歴史的な大勝となった自民党。９日のＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に生出演した日本維新の会の元代表・松井一郎氏が、夕方に行われた高市早苗総理大臣の記者会見をライブ視聴し、会見の第一印象を述べました。松井氏は、「全体的に慎重。高市さんは『配慮するのが得意』とおっしゃっていたので、勝ったからと言って強さを表に出すのでなく、勝ったけど謙虚ですよ、というイメージを受けました」と話しました。そして、「