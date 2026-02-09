愛知県の稲沢市議が、男性に暴行したうえ現金3万円を脅し取ったとして逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、稲沢市の市議会議員・山田崇夫容疑者(43)です。山田容疑者は去年11月、自身が出資する一宮市内の飲食店で、自営業の男性(40)の顔を複数回殴ったうえ、「どれだけ払えるんだ。金をおろしてこい」などと言い、現金3万円を脅し取るなどした疑いが持たれています。男性(40)は首などに全治一週間のケガを