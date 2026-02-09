ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は10日が初日。9日は前検が行われた。実績上位の30号機を引き当てた安河内鈴之介（22＝福岡）は24年10月以来、2度目の当地参戦。前回当地戦は3日目にフライングで戦線離脱とホロ苦い結果に終わった。「（4艇の）集団フライングでしたね。久々に下関に呼んでもらったし、近況はいい流れで走れているので成長をアピールしたい」と力を込めた。