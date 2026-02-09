正月の箱根駅伝で２度目の３連覇を達成した青山学院大学の原晋監督が９日、自身のＸを更新。衆院選での自民党の歴史的圧勝について投稿した。「歴史的な自民党圧勝劇！厳しかった時代に地道に努力された方々が復活されたんでしょうね！？大敗された野党の方々は負けた時こそ真価が問われますね…全ての議員の先生方国民が豊かになる政策よろしくお願いします。」と記した。