お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。初めて監督を務めた映画について語った。公開中の映画初監督作「禍禍女」（マガマガオンナ）について聞かれると「私の実際の恋愛を元にしたホラー映画です。恋愛映画のつもりで撮ったんですけども、今まで私をふってくれた男性を復讐（ふくしゅう）したいという気持ちを込めましたらホラーになりました」と明かした。するとMCの