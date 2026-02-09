自民党の圧勝に対し、議席を3分の1に減らす歴史的敗戦となった中道改革連合について、橋下徹さん、フジテレビの高田圭太・政治部長とみていく。新代表候補に泉氏や小川氏の名前選挙から一夜明けた9日、中道は午後2時からは党本部で執行役員会を開き、今後の対応について協議した。その後の会見で 「時代遅れ感のある2人だった」と話した野田共同代表と斉藤共同代表は、それぞれ辞任を表明した。さらに、役員会に出席した笠（りゅう