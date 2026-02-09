トランプ米大統領が8日、米ナショナル・フットボールリーグ（NFL）の王者決定戦スーパーボウルのハーフタイムショーに登場したプエルトリコ出身のスーパースター、バッド・バニーのパフォーマンスを「史上最悪」「めちゃくちゃで感動的な要素はなにもない」と痛烈に批判した。トランプ大統領はショーが終了した数分後に自身のSNSトゥルース・ソーシャルを更新。「まったく意味不明で、アメリカの偉大さを冒涜（ぼうとく）するもの