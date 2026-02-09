金沢市内で無免許で原付を運転し、男性にけがをさせ逃走したとして金沢市内の20代の男が、ひき逃げなどの容疑で逮捕されました。無免許運転とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む28歳の男の建設作業員です。この容疑者は去年11月、金沢市香林坊の国道を無免許で原付を運転し、信号待ちをしていた50代の男性が運転する車に追突。男性に軽傷を負わせたにも関わらず、救護などを行わず、現場から逃走した疑いがもたれていま