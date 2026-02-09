アクサ損害保険は、「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」を実施した。本調査は、2025年12月19日から24日にかけて、月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳のマイカー所有者4,700人を対象に、ネット調査で実施されたもの。○カーライフ節約意識、平均はおおむね50点台カーライフにおける節約意識について、「全く意識していない:0点」から「非常に強く意識している:100点」の100点満点で自己評価を聞いた。自動車購入費の節約/