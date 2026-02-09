福岡の小選挙区では11の選挙区のうち、福岡9区以外の10の選挙区で、自民が議席を獲得しました。 福岡11区で返り咲きとなった自民の武田良太さん（57）と中継がつながっています。■松井礼明アナウンサー武田さん、お忙しい中、きょうはよろしくお願いします。■自民・武田良太氏「よろしくお願いします。」■松井アナウンサー今回の当選について、勝因は何だと考えていますか。■武田氏「1年3か月、地元をくまなく