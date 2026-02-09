ドル円は安値圏揉み合い、ユーロドルは堅調＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル安の主役が円からユーロへと交代している。ドル円は156.30台から156.80付近までのレンジに落ち着く一方で、ユーロドルは1.1820-30レベルから1.1870付近へと高値を伸ばしている。 ドル円は東京市場で157.76レベルを高値に、156.22レベルまで下落した。高市自民の衆院選大勝利を受けて、円売りが先行したあとは、介入警戒