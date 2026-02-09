欧州株上げ幅縮小に、値動き落ち着く 東京時間19:30現在 英ＦＴＳＥ100 10380.87（+11.12+0.11%） 独ＤＡＸ24750.69（+29.23+0.12%） 仏ＣＡＣ40 8267.68（-6.16-0.07%） スイスＳＭＩ 13504.67（+1.61+0.01%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:30現在 ダウ平均先物MAR 26月限50176.00（-29.00-0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6935.75（-17.00