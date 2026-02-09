10代の女性に対して暴行を加えた疑いで、新潟市西区に住む“自称・高校生”の20歳の男が逮捕されました。警察によりますと、男は月6日午前4時頃から5時頃までの間、10代の女性に対して顔面や頭部を殴打したうえに両手首をガムテープで拘束し、健康器具を使用して大腿部などを殴打した疑いが持たれています。さらに、男は女性の腰にライターの火を押し当てるなどの暴行を加えて、頭部、顔面などの打撲、腰に火傷を負わ