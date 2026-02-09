8月7日に公開される実写版『ブルーロック』のメインキャストとなる「チームZ」の11名に続いて、“青い監獄”計画（ブルーロックプロジェクト）の全権を握るコーチの絵心甚八役を窪田正孝が務めることが発表された。 参考：実写版『ブルーロック』ティザービジュアル＆特報映像公開窪田正孝が絵心甚八役に 『週刊少年マガジン』で連載中の人気漫画が原作となる本作は、日本代表をW杯優