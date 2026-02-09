櫻坂46が3月11日にリリースする14thシングルの表題曲「The growing up train」が、2月12日に先行配信。また、同日0時に同曲のMVがプレミア公開される。 （関連：櫻坂46、14thシングルフォーメーション分析藤吉夏鈴センター復帰、層の厚さを示す四期生初選抜の意義） 本情報は、櫻坂46のX（旧Twitter）で公開されたティザー映像にて解禁となったもの。映像では、センターの藤吉夏鈴が