バルセロナのポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキ(37)がFWリオネル・メッシ、FWクリスティアーノ・ロナウドに続く偉業を達成した。7日に開催されたラ・リーガ第23節でバルセロナはマジョルカをホームに迎えた。スターティングメンバーに名を連ねたレバンドフスキは、前半29分に魅せる。FWマーカス・ラッシュフォードのシュートのこぼれ球がPA内のレバンドフスキの足下に転がってくると、対面した相手を冷静にかわして右