今月６日に開幕したミラノ・コルティナオリンピック™。 【写真を見る】39歳で掴んだ2回目の大舞台は思わぬ展開に...ミラノ・コルティナオリンピック™・スノーボード男子パラレル大回転山形市出身・斯波正樹選手が無念の失格に きのうはスノーボード男子パラレル大回転に山形市出身の斯波正樹選手が出場しました。 ３９歳で掴んだ２大会ぶり２回目の大舞台は、思わぬ展開になりました。