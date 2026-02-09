○ラクーンＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の4.49％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は2月20日。 ○ウインＰ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる29万株(金額で4億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から3月31日まで。 ○タイガポリ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる80万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は