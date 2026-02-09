宇部市の旧長生炭鉱で7日、犠牲者を追悼する集会が行われていたさなか、台湾のダイバーが潜水調査中にけいれんを起こし死亡しました。仲間のダイバーは「高酸素で痙攣し溺水したことは間違いない」との認識を示しています。遺骨収容のため潜水していたのは台湾のダイバー ウェイ・スーさん57歳でけいれんを起こしその後、死亡しました。きのう（8日）市民団体などが開いた会見で、ダイバーの伊左治