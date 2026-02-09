解散総選挙をめぐってめまぐるしい1カ月となりました。今日は、9日に新潟1区で比例復活を果たした中道・西村智奈美さんをスタジオにお迎えしました。 8日の衆院選、新潟1区では自民党の内山航さんが小選挙区で勝利。全国的な中道の厳しい戦い、とくに新潟では前回2024年の全勝から、今回はすべて自民党が奪取したという事実もあり、特徴的な選挙区として背景を西村氏に伺います。 ■岡拓哉アナウンサー 「今回の選挙