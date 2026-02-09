岩国市の第三セクター錦川鉄道の車両が11日から京都市で特別展示されることになり、9日、岩国駅を出発しました。京都鉄道博物館に向けて出発したのは錦川鉄道のキハ40形1009号車です。2017年5月、錦川鉄道は、栃木県の烏山線で活躍していたこの車両をJR東日本から譲り受け、団体列車などとして走らせています。（高橋良アナ）「この車両、国鉄時代の1982年に製造されたものなんですが、今でもデビュー当時のディӦ