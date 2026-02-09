2028年のロサンゼルスオリンピックのマラソン日本代表を決める大会が、2027年秋に名古屋で開催されます。愛知県は9日、マラソン日本代表を決めるMGC＝マラソングランドチャンピオンシップが2027年10月3日、名古屋で開催されると発表しました。MGCを主催する日本陸上競技連盟の有森裕子会長らは夕方、愛知県の大村知事と名古屋市の広沢市長を訪問し、開催に向けて協力を要請しました。有森裕子会長：「とても重要な最高峰の代