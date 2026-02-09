熊本市は来年度からの当初予算案に、小学校の給食費の完全無償化に向けた予算を盛り込みました。一方、中学校の給食費に関しては無償化を見送り、据え置きとする方針です。熊本市の一般会計当初予算案は約4378億円と、今年度から185億ほど増加し過去最大となりました。内訳として、学校の給食費に約4億2900万円が盛り込まれています。 現在、熊本市立の小学校の給食にかかる費用は1人あたり月額5700円です（実際の保護者負担は4