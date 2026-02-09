元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（57）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。ホームランウイング新設で、投手力が上がると予想した。ホームランウイングの新設でこれまでフェンス直撃（＝フェン直）だった打球はスタンドインする可能性が高くなった。番組では過去3年間で中日の打者が“フェン直”を打った回数、投手が“フェン直”を打たれた回数を調査した。【打者のフェン直】（1）細川成也13本