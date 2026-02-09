ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選4日間を終え、10日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の一人は、12R3号艇で登場する尾上雅也（31＝埼玉）だ。高勝率機の後押しもあって、予選は初日後半から5戦全て2、2、1、2、3着と舟券に絡んだ尾上。準優勝戦進出一番乗りに成功した。「足は二重丸がつくのではないでしょうか」とパワーには納得。その一方で「4日目は体感だけしっくり