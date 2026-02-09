9日、高市早苗総理は衆院選で316議席獲得という歴史的な大勝を受け、記者会見を行った。会見では、日本維新の会との連携や、公約として掲げた食料品の2年間消費税ゼロ、さらには憲法改正に向けた強い意欲が示された。【映像】高市総理が「討論番組のドタキャン」について説明した瞬間（実際の様子）冒頭、高市総理は「国民の皆様から『政策転換を何としてもやり抜いていけ』という力強い形で背中を押していただきました。重い