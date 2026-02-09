9日午後6時、高市首相が会見で今後の政権運営や政策実現に向けた方針を説明しました。高市首相：日本列島を強く豊かに。重い重い責任のはじまりです。青井実キャスター：橋下さんと見ていきます。会見、見てまずどのように感じましたか。SPキャスター・橋下徹さん：大きく政治の在り方が変わるなと。これは僕ら有権者も頭の中を、政治に対する考え方を抜本的に変えなきゃいけません。というのは、今までは何か政治家がやろうとした