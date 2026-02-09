お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）9日、X（旧ツイッター）を更新。税金について伝えたいことを語った。西野は「選挙が終わったこのタイミングで、ひとつだけ伝えておきたいことがあります」と書き出し、「とても大切な話なので、お父さんお母さんは、いつかお子さんに話してあげてください」と呼びかけた。そして「選挙前になると、一部の政治家が『税金はお金持ちから取る』という言葉を口にします。選挙権を持つ人の99