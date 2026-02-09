Ｊリーグは９日、２月６日に開幕した明治安田Ｊ１百年構想リーグの開幕節（６〜８日開催）の入場者数について、Ｊ１リーグ開幕節の過去最多入場者数を上回る、２４万５５０１人（１０試合）を記録したと発表した。これまでの最多は２５年・明治安田Ｊ１リーグでの２２万７８７６人だった。リーグは「全国的に寒波の影響が及んだ中、多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます」と発表した。