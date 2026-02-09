M!LKが、2月18日(水)発売の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」の新ビジュアルを公開した。さらに、発売日には東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にてフリーライブを開催する。メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。今年10月に配信リリースして以降MV再生回数が4500万回を超え、TikTokでは楽曲を使用した投稿件数が21万件を突破するなど注目を浴び