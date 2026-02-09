自民党が３１６議席の歴史的大勝を収めた衆院選から一夜明けた９日、党総裁の高市早苗首相（６４）が自民党本部で記者会見を行い「国民の皆様に力強い形で背中を押していただいた」と圧勝に自信の言葉を口にした。自民党が公約に掲げた「２年間の食料品の消費税をゼロ」については「制度の導入について議論に時間がかかる『給付付き税額控除』の導入までの間に行うつなぎ」との位置づけを披露。「野党にも、国民会議への参加や