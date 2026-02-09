04 Limited Sazabysが、04月04日(土)の”フォーリミの日”に初の野外フリーライブ「HOMESICK」を開催する。会場はGEN(B,Vo)が生まれ育った故郷である、愛知県豊橋市にある豊橋総合スポーツ公園となる。本イベントはバンドを応援してくれるファンへの感謝と、地元でのライブイベント開催を通じて音楽を志す人を増やすことを目指した初の凱旋フリーライブ。入場料は無料（ただし入場券が必要）で入場券のエントリーは2/6(金)18:00〜2